Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус вакцинувався проти коронавірусу в Университетській клініці Женеви.

Про це він повідомив у Twitter.

"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення от COVID-19. Вакцини рятують життя. Дуже важливо доставити їх у всі країни. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь-ласка, зробіть щеплення, коли настане ваша черга", - написав Гебреєсус.

Голова ВООЗ додав, що для того, щоб зробити вакцини доступними для всіх, хто їх потребує, уряди країн, виробники та інші зацікавлені сторони повинні взяти на себе зобов'язання розподіляти та виробляти більше доз препаратів.

Він також подякував медикам усього світу, які працювали протягом пандемії.

Фото: twitter.com/DrTedros

Нагадаємо, раніше Гебреєсус закликав країни G7 визнати пріоритетом рівний доступ до вакцин проти COVID-19 серед багатих і бідних країн, стверджуючи, що це допоможе подолати пандемію. Він зазначив, що сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19. Близько 45 % доз вводяться в країнах з високим рівнем доходу, де живе 16 % світового населення.

Наприкінці квітня у ВООЗ заявили, що сподіваєються взяти пандемію під контроль протягом найближчих місяців.