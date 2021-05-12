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ХАМАС оголосив про готовність зупинити атаки на Ізраїль "на взаємній основі", - МЗС РФ

Ватажки угруповання вимагають, шоб міжнародне співтовариство змусило Ізраїль припинити застосовувати силу в мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

ХАМАС оголосив про готовність зупинити атаки на Ізраїль "на взаємній основі", - МЗС РФ
Фото: EPA/UPG

Ісламістське угруповання ХАМАС готове зупинити напади на Ізраїль "на взаємній основі".

Про це заявив заступник голови політбюро ХАМАС Муса Абу-Марзукі під час телефонної розмови з заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Богдановим.

Як повідомило у середу російське МЗС, телефонна розмова відбулась 12 травня з ініціативи палестинської сторони.

Під час бесіди високопоставлений представник угруповання ХАМАС сказав заступнику міністра закордонних справ РФ, що міжнародне співтовариство має чинити тиск на Ізраїль, щоб він припинив застосовувати силу в мечеті аль-Акса в Єрусалимі.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них сталися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв.

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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