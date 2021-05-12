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У Ізраїлі палестинські ракети влучили в будинки та авто, загинули п'ятеро людей

ХАМАС випустив понад 100 ракет у бік Ізраїля. 

З понеділка понад 850 ракет перетнули територію Ізраїлю після запуску з Гази, ще 200 впали у прибережному анклаві, контрольованому палестинським рухом ХАМАС. Декілька ракет влучили у будівлі та машини в Ізраїлі, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, пише Jerusalem Post. За різними даними, кількість жертв може бути вищою. 

Арабо-ізраїльські мешканці міста неподалік Лоди, 52-річний Халіл Авад і його 16-річна донька Надін, загинули внаслідок прямого потрапляння ракети в авто вранці середи. Ще дві жінки загинули в Ашкелоні вчора вдень, а увечері одна жінка померла від ракети в Рісон ле-Ціон.

Посольство Ізраїлю в Україні у Facebook додає, що вночі ракетою було збито автобус в Холоні.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

"Одна жінка була вбита, а більше 11 ізраїльтян отримали поранення", – йдеться у повідомленні. 

Прессекретар Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ), генерал Хідаї Зільберман, сказав, що обстріл центру Ізраїля почався після того, як ПВС атакували і вбили топкерівництво ХАМАС і палестинського Ісламського джихаду. 

Сирени повітряної тривоги не стихали в Тель-Авіві та Беер-Шеві всю ніч. 

За даними міністерства охорони здоров'я, у Газі загинули 35 палестинців, зокрема 10 дітей. Поранено більше 200 осіб. 

У арабських общинах по всьому Ізраїлю почалися заворушення – радикально налаштовані мешканці палять авто та вступають у суперечки з поліцією, пише Associated Press

Ці бої між Ізраїлем і ХАМАС є найбільш інтенсивними після війним 2014 року. 

Новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм. 

У ніч з 9 на 10 травня відбулися мітинги палестинців проти маршу ізраїльських націоналістів з нагоди Дня Єрусалима. Під час них відбулися сутички з правоохоронцями, потім з міркувань безпеки для відвідин закрили Храмову гору – священне місце як для мусульман, так і для іудеїв. 

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