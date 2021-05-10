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Внаслідок зіткнень у Єрусалимі постраждали понад 200 палестинських протестувальники

Серед правоохоронців нарахували дев'ятьох потерпілих. 

Фото: AJ+ Twitter
В Єрусалимі в результаті зтінкень палестинських мітингарів та поліції було госпіталізовано 153 протестувальники. Агресивно налаштовані учасники акцій кидалися камінням у правоохоронців, а ті у відповідь застосовували електрошокери, сльозогінний газ та інші засоби, пише Associated Press

Загальна кількість постраждалих мітингарів оцінюється приблизно в 215 осіб. Заворушення відбулися поблизу мечеті Аль-Акса. Четверо потерпілих у важкому стані. Поліція повідомила про дев'ятьох потерпілих мітингарів, одного госпіталізували. 

Нагадаємо, що новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалиму почався наперелодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами. 

З міркувань безпеки сьогодні закрили для відвідувачів-іудеїв Храмову гору – священне місце для послідовників ісламу та юдаїзму. 

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