Внаслідок зіткнень у Єрусалимі постраждали понад 200 палестинських протестувальники

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Єрусалимі в результаті зтінкень палестинських мітингарів та поліції було госпіталізовано 153 протестувальники. Агресивно налаштовані учасники акцій кидалися камінням у правоохоронців, а ті у відповідь застосовували електрошокери, сльозогінний газ та інші засоби, пише Associated Press

Загальна кількість постраждалих мітингарів оцінюється приблизно в 215 осіб. Заворушення відбулися поблизу мечеті Аль-Акса. Четверо потерпілих у важкому стані. Поліція повідомила про дев'ятьох потерпілих мітингарів, одного госпіталізували.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 10, 2021

Нагадаємо, що новий спалах заворушень на тлі спірності приналежності Єрусалиму почався наперелодні святкування Ізраїлем дня міста. Зокрема, мітингарі протестували через проведення параду ізраїльськими націоналістами.

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