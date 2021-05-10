У США на вечірці чоловік почав стрілянину, загинули шестеро людей

Він застрелив свою колишню дівчину і себе.

У США, штаті Колорадо, чоловік відкрив вогонь на вечірці святкування Дня народження і вбив шістьох людей, зокрема свою колишню дівчину і себе. Стрілянина відбулася близько півночі в Колорадо-Спрінгс у пересувному будиночку, пише Insider.

П'ятеро людей загинули на місці події, шостий помер після госпіталізації. Поліція Колорадо-Спрінгс повідомила, що на вечірці були присутніми і діти, але вони фізично не постраждали. Під час святкування до трейлеру зайшов колишній однієї з гостей і почав стріляти.

"Сьогодні ми в скорботі через загибель людей і молимося за тих, кого було поранено, і за тих, хто втратив родичив унаслідок беззмістовного акту насильства", - заявив мер Джон Сазерс.

Імена жертв і нападника не розголошуються. Його мотиви – також.

Корорадо-Спрінгс – друге за величиною місто Колородо, там мешкає близько 465 тисяч людей. Видання зазначає, що цей масовий розстріл трапився менш ніж за два місяці після попереднього в цьому штаті. 22 березня чоловік убив 10 людей під час стрілянини в магазині.