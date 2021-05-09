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ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca

Минулого місяця Єврокомісія подала судовий позов проти AstraZeneca за недотримання умов контракту на поставку вакцин проти COVID-19.

ЄС не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Європейський союз не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca, термін дії якого закінчується в червні.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє Reuters.

"Ми не відновлювали замовлення після червня. Подивимося, що буде", - сказав Бретон радіо France Inter.

Він не виключив можливості продовження контракту надалі.

У квітні Єврокомісія подала судовий позов проти AstraZeneca за недотримання умов контракту на поставку вакцин проти COVID-19 і за відсутність "надійного" плану по забезпеченню своєчасних поставок.

Нагадаємо, раніше адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами.

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