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Голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня

Політична угода про запуск такої системи може бути досягнута до кінця травня.

Голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила плани Союзу запустити систему сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з червня 2021 року.

"Ми повинні уможливити поїздки в ЄС та всередині нього. Я рада повідомити, що юридична і технічна робота над дорожнім сертифікатом, сертифікатом вакцинації, йде повним ходом, так що вона може почати роботу з червня", - сказала вона на заключній пресконференції за підсумками неформальної зустрічі лідерів країн ЄС в Португалії.

Політична угода про запуск такої системи може бути досягнута ще до кінця травня, сказала фон дер Ляєн.

Це уможливить поїздки в Євросоюз із третіх країн для тих, хто зможе надати достовірні докази про те, що вони:

  • отримали щеплення;
  • перехворіли на COVID-19 і мають антитіла;
  • не інфіковані коронавірусом, що підтверджується негативним, взаємно визнаним тестом.

Нагадаємо, що на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Документ, який будуть видавати як у паперовому форматі, так і в електронному, буде містити базову інформацію про особу (ПІБ, дату народження, стать, номер паспорту) та відомості про вакинацію: коли, чим і де було зроблено щеплення від коронавірусу.

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