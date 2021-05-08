Голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня

Політична угода про запуск такої системи може бути досягнута до кінця травня.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила плани Союзу запустити систему сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з червня 2021 року.

"Ми повинні уможливити поїздки в ЄС та всередині нього. Я рада повідомити, що юридична і технічна робота над дорожнім сертифікатом, сертифікатом вакцинації, йде повним ходом, так що вона може почати роботу з червня", - сказала вона на заключній пресконференції за підсумками неформальної зустрічі лідерів країн ЄС в Португалії.

Політична угода про запуск такої системи може бути досягнута ще до кінця травня, сказала фон дер Ляєн.

Це уможливить поїздки в Євросоюз із третіх країн для тих, хто зможе надати достовірні докази про те, що вони:

отримали щеплення;

перехворіли на COVID-19 і мають антитіла;

не інфіковані коронавірусом, що підтверджується негативним, взаємно визнаним тестом.

Нагадаємо, що на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Документ, який будуть видавати як у паперовому форматі, так і в електронному, буде містити базову інформацію про особу (ПІБ, дату народження, стать, номер паспорту) та відомості про вакинацію: коли, чим і де було зроблено щеплення від коронавірусу.