Єврокомісія схвалила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

900 млн доз є гарантованими, ще стільки ж - опціональними.

Європейська комісія схвалила контракт на отримання 1,8 млрд доз антиковідної вакцини від Biontech/Pfizer.

Про це у Твіттері написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз гарантовано отримає 900 мільйонів доз, а замовлення ще 900 мільйонів доз є опціональним.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

🇪🇺 vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Фон дер Ляєн написала, що вакцина має бути поставлена до 2023 року.

Замовлена вакцина передбачена для других доз щеплення і для дітей.

Як пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ, вартість цього контракту становить до 35 мільярдів євро і означає нові інвестиції у виробництво в Німеччині та Бельгії. Ціна однієї дози становитиме близько 19,50 євро. Однак офіційної інформації про вартість наразі немає.

Нині у державах-членах ЄС щеплення здійснюють вакциною, що постачається на підставі двох укладених між ЄС та BioNTech/Pfizer договорів. За ними з кінця 2020 року Євросоюз отримує 600 мільйонів доз. Зокрема, у період від початку квітня до кінця червня ЄС має отримати 250 мільйонів доз вакцини.

В ЄС до використання допущені, крім названої вакцини, препарати Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, Україна уклала контракт з Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.