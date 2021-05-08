Єврокомісія схвалила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

Європейська комісія схвалила контракт на отримання 1,8 млрд доз антиковідної вакцини від Biontech/Pfizer.
Про це у Твіттері написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Євросоюз гарантовано отримає 900 мільйонів доз, а замовлення ще 900 мільйонів доз є опціональним.
Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Other contracts and other vaccine technologies will follow.
🇪🇺 vaccination is progressing well.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Now we prepare the next stage in our response:
➡️giving booster shots
➡️dealing with possible escape variants
➡️allowing for vaccination of children & teenagers
Фон дер Ляєн написала, що вакцина має бути поставлена до 2023 року.
Замовлена вакцина передбачена для других доз щеплення і для дітей.
Як пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ, вартість цього контракту становить до 35 мільярдів євро і означає нові інвестиції у виробництво в Німеччині та Бельгії. Ціна однієї дози становитиме близько 19,50 євро. Однак офіційної інформації про вартість наразі немає.
Нині у державах-членах ЄС щеплення здійснюють вакциною, що постачається на підставі двох укладених між ЄС та BioNTech/Pfizer договорів. За ними з кінця 2020 року Євросоюз отримує 600 мільйонів доз. Зокрема, у період від початку квітня до кінця червня ЄС має отримати 250 мільйонів доз вакцини.
В ЄС до використання допущені, крім названої вакцини, препарати Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Нагадаємо, Україна уклала контракт з Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.