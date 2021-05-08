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Єврокомісія схвалила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer

900 млн доз є гарантованими, ще стільки ж - опціональними.

Єврокомісія схвалила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer
Фото: kyivcity.gov.ua

Європейська комісія схвалила контракт на отримання 1,8 млрд доз антиковідної вакцини від Biontech/Pfizer.

Про це у Твіттері написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Євросоюз гарантовано отримає 900 мільйонів доз, а замовлення ще 900 мільйонів доз є опціональним.

Фон дер Ляєн написала, що вакцина має бути поставлена до 2023 року.

Замовлена вакцина передбачена для других доз щеплення і для дітей.

Як пише Німецька хвиля з посиланням на ЗМІ, вартість цього контракту становить до 35 мільярдів євро і означає нові інвестиції у виробництво в Німеччині та Бельгії. Ціна однієї дози становитиме близько 19,50 євро. Однак офіційної інформації про вартість наразі немає.

Нині у державах-членах ЄС щеплення здійснюють вакциною, що постачається на підставі двох укладених між ЄС та BioNTech/Pfizer договорів. За ними з кінця 2020 року Євросоюз отримує 600 мільйонів доз. Зокрема, у період від початку квітня до кінця червня ЄС має отримати 250 мільйонів доз вакцини.

В ЄС до використання допущені, крім названої вакцини, препарати Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. 

Нагадаємо, Україна уклала контракт з Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

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