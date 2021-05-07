У Вашингтоні пропонують заборонити танці на весіллях через карантин

Мер оголосила, що в місті знову можна справляти весілля, але з обмеженою кількістю гостей і без танців.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер висловилася на захист свого рішення заборонити танці на весіллях, підкресливши успіхи, яких місту вдалося досягти в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Баузер оголосила, що у Вашингтоні знову можна справляти весілля, але з обмеженою кількістю гостей і без танців, оскільки це заняття пов'язане з великим ризиком зараження.

"Я думаю, щоу весіллях багато хорошого - люди починають своє спільне життя і роблять це безпечним способом, не наражаючи на небезпеку себе або своїх гостей", - відповіла вона.

"Можна було б уявити цю новину по-іншому: тепер у Вашингтоні можна проводити весілля", - додала Баузер.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Америці пом'якшили вимоги щодо носіння масок у громадських місцях. Оновити правила вирішили через збільшення числа американців, які отримали вакцину від COVID-19.

США поставили за мету вакцинувати проти ковіду 70% дорослого населення до 4 липня.