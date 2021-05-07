Під час затримання шамана Габишева розглядалася можливість його вбивства, - командир Росгвардії

Під час штурму і затримання шамана Олександра Габишева, який хотів "вигнати Путіна", розглядалася можливість його вбивства.

Про це під час засідання міського суду в Якутську у справі про примусове лікування Габишева заявив командир взводу Росгвардії. Редакції Сибирь.Реалии про це повідомили два джерела на умовах анонімності.

"Ми знали, що Габишев обдарований і суспільний, тому вирішили не вбивати", - цитують джерела слова росгвардійця, який був викликаний до суду як свідок звинувачення.

Суд над шаманом Олександром Габишевим розпочався 30 квітня. Вирішується питання про його примусове лікування в психіатричній лікарні закритого типу. Родичів і друзів шамана на засідання не пускають - питання про примусове лікування вирішується в закритому режимі.

Наступні засідання, на яких планується допитати свідків обвинувачення, призначені на 12 і 19 травня.

У квітні родичі Олександра Габишева, поміщеного на примусове лікування в психоневрологічний диспансер в Якутії, заявили про різке погіршення його здоров'я. За словами сестри, яка відвідувала шамана в диспансері, Габишева "явно напхали якимись речовинами, що змінюють психіку", він дуже повільно говорив, скаржився на безсоння і втрату свідомості після уколів.

У кінці березня стали відомі результати експертизи, ініційованої слідством. Вона не підтвердила, що шаман Олександр Габишев завдав шкоди здоров'ю росгвардійця під час затримання 28 січня (після того як шаман оголосив про новий похід на Кремль). Незважаючи на це, співробітник відомства, як і раніше проходить потерпілим у справі про насильство щодо співробітника поліції.

Торік 12 травня силовики штурмували будинок шамана, а наступного дня під приводом тестування на коронавірус помістили його в диспансер. Усе це відбулося без відповідного рішення суду. Після цього з Габишевим більш ніж тиждень не було зв'язку. Захист шамана подав позов про визнання такої госпіталізації незаконною.

У липні Габишева виписали із диспансеру. Звільнити його вдалося завдяки зусиллям громадськості та ЗМІ.

Олександр Габишев, який називає себе шаманом-воїном, у березні 2019 року розпочав похід на Москву з метою "вигнати" президента Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії й Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності.