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Шамана, который хотел "изгнать Путина", признали невменяемым

Шаман и его адвокат намерены провести собственную независимую экспертизу. 

Шамана, который хотел "изгнать Путина", признали невменяемым
Александр Габышев (справа) на пути в Москву
Фото: Youtube

Якутского шамана Александра Габышева, который напрвлялся пешком в Москву "изгонять Путина", экспертиза признала невменяемым. Об этом сообщила Meduza.

По словам его адвоката Ольги Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшее время. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного", - отметила адвокат.

Напомним, житель Якутска Александр Габышев в марте этого года утроил пеший поход в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина". Мужчина считает президента РФ порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. С начала путешествия он прошел около 3 тыс. км, привлек множество последователей.

20 сентября его задержали на трассе "Байкал" в Бурятии, после чего его отправили в психбольницу. Сообщалось, что ему проведут диагностику, которая "основывается на беседе, уточнении истории жизни и болезни".

21 сентября Габышева отпустили под подписку о невыезде, а 22 сентября в РФ задержали его четверых сторонников.

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