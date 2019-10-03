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В Умани СБУ задержала чиновников на вымогательстве взятки на празднике хасидов

Чиновники требовали $400 за разрешение на торговлю и установку баннеров в районе проведения Рош Ха-Шана.

В Черкасской области СБУ задержала руководителя и старшего инспектора одного из коммунальных предприятий Умани, которые требовали взятку у иностранца во время празднования иудейского нового года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Оперативники установили, что чиновники требовали от иностранца $400 за разрешение на беспрепятственную торговлю и установку баннеров в районе проведения иудейского праздника Рош Ха-Шана. Правоохранители задержали злоумышленников возле рабочего места во время получения взятки.

Фото: СБУ

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, 26 сентября сообщалось, что в Житомирской области СБУ разоблачила главного инженера Новоград-Волынского отделения АО "Житомиргаз", который, требуя взятку от местного жителя, незаконно отключил от поставок газа целую улицу Житомира. Пострадавший случайно повредил газовую трубу на своем участке, поскольку газовики не предупредили о ее наличии, а чиновник оценил закрытие этого вопроса в 12 тысяч гривен взятки.

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