За сутки боевики 40 раз открывали огонь на Донбассе, трижды - в районе разведения сил возле Золотого

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 40 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

30 раз боевики открывали огонь по позициям ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, трижды был обстрелян из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия участок в районе разведения сил и средств неподалеку Золотого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 13 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, а также с применением БПЛА с подвесом для сброса гранатометным выстрелов; дважды неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Николаевки - из автоматического гранатомета; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новогригорьевки - из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили 17 обстрелов украинских позиций: неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Зайцевого - из ручного противотанкового гранатомета; дважды вблизи Катериновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Золотого - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского - из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Троицкого - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; вблизи Кряковки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольного - из миномета калибра 82-мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики 10 раз открывали огонь.

Напомним, в течение дня среды боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, а также использовали беспилотник для сброса боеприпасов.