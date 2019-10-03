Бабак отчиталась о почти 100%-й готовности к отопительному сезону

"Жилой сектор готов к отопительному сезону на 99,7%, объекты социальной инфраструктуры - на 99,99%".

Министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что общая готовность объектов социальной инфраструктуры и жилого сектора к отопительному сезону 2019/2020 составляет почти 100%.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

"По технической готовности - по информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики - 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период у частных предприятий и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления", - заявила министр.

Жилой сектор готов к отопительному сезону на 99,7%, объекты социальной инфраструктуры - на 99,99%.

Бабак напомнила, что органы местного самоуправления сами принимают решение о запуске отопительного сезона, в зависимости от температурных режимов, технической готовности предприятий теплоэнергетики и погашения долгов за газ.

Напомним, Киев начал подключать к отоплению системы отопления объектов социальной сферы с 30 сентября.