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"Укрзализныця" до конца года запустит еще один поезд "Интерсити" Киев-Херсон

Сейчас по маршруту курсируют скоростной "Интерсити и ночной пассажирский поезд.

"Укрзализныця" до конца года запустит еще один поезд "Интерсити" Киев-Херсон

До конца 2019 года "Укрзализныця" запустит еще один скоростной поезд "Интерсити" сообщением Киев - Херсон.

Об этом сообщил глава "УЗ" Евгений Кравцов.

"Сегодня мы наблюдаем увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому прорабатываем вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении. Так, до конца года здесь будут курсировать два скоростных дневных поезда "Интерсити" и ночной поезд", - сказал он.

Сейчас по маршруту курсируют скоростной поезд "Интерсити" №766 и ночной пассажирский поезд №102.

Напомним,скоростной поезд "Интерсити"  Киев - Херсон курсирует с 2016 года.

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