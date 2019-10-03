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В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"

В рамках испытаний, его экипаж выполнит боевые стрельбы по морским и береговым целям.

В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"
Бронекатера проекта "Гюрза" ВМС Украины
Фото: Вики

В Одессу прибыл малый бронекатер проекта 58155 типа "Гюрза-М", построенный для Военно-морских сил Украины на киевском предприятии "Кузница на Рыбальском".

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Это уже седьмой катер данной серии. Его будут тестировать в акватории Черного моря, возле берегов Одессы - сначала его  ждут  заводские, а потом и государственные испытания, после чего катер будет включен в состав сил постоянной боевой готовности национального флота.

"Тщательно будут проверены мореходные качества катера, особенно в штормовую погоду, его скорость, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и навигационной аппаратуры. Заводчане вместе с экипажем проверят работу рулевого, якорного, буксирно-швартового и леерного устройств, а также герметизацию внешнего контура катера. Особое внимание уделим бесперебойной работе всех систем и механизмов, живучести и надежности материальной части", - рассказал представитель завода-производителя Леонид Бабак.

Также планируется протестировать кормовые и носовые боевые модули катера - экипаж выполнит боевые стрельбы по морским и береговым целям.

Как и другие "Гюрзы", новый катер малозаметен как визуально, так и для радиолокационных и инфракрасных средств обнаружения.

Напомним, в ноябре 2018 в Одессу для подготовки к ходовым и государственным испытаниям прибыли два десантных катера типа "Кентавр" проекта 58503, изготовленные на киевском заводе "Кузница на Рыбальском". "Кентавры" были заложены в декабре 2016 года и спущены на воду в сентябре 2018 года. Ранее на "Кузнице" были построены шесть малых бронированных катеров проекта "Гюрза-М".

В феврале 2019 года на заводе "Кузница на Рыбальском" заложили очередные боевые катера для ВМС "Гюрза" и "Кентавр".

Завод "Ленинская кузница" принадлежит Петру Порошенко.

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