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В пятницу в Киеве похолодает до +13 градусов

В столице также обещают дождь.

В пятницу в Киеве похолодает до +13 градусов
Фото: instagram/olyaluleschova

В пятницу, 4 октября, в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +8…+16 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью и днем +1…+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +10…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+14 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +13…+25 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

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