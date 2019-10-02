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В четверг в Киеве без осадков, до +23 градусов

Ожидается переменная облачность, вечером местами кратковременный дождь.

В четверг в Киеве без осадков, до +23 градусов
Фото: instagram/by_istphoto

3 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, только вечером местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, дожди, в Закарпатье и в Карпатах существенные дожди, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+19 градусов, в Волынской и Львовской областях +11…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской и кое-где в Киевской областях днем местами кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой и кое-где в Черкасской областях кратковременный дождь с грозой, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +19…+25 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +18…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+26 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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