СБУ расследует выдачу иностранных паспортов жителям Западной Украины и Донбасса

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту массовой выдачи венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Главная военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое ведет Служба безопасности Украины в уголовном производстве от 3 июня по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса, по факту подготовки посягательства на территориальную целостность Украины, по предварительному сговору группой лиц, совмещенном с разжиганием национальной вражды.

В рамках дела исследуется информация о массовой выдаче паспортов граждан Венгрии, Румынии, Польши и России соответственно жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей,

В ходе расследования возникла необходимость в получении временного доступа к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в которых содержатся сведения о массовой выдаче паспортов.

Напомним, в Днепропетровской области СБУ задержала завербованного пропагандиста "русского мира". Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы за посягательство на территориальную целостность Украины.

Подозреваемый за деньги публиковал в интернете антиукраинские пропагандистские материалы. В свою очередь, мужчина заявил, что был завербован ФСБ во время пребывания в Москве. Во время одной из поездок в Россию для отчета о выполнении задач, задержанный даже получил медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ".