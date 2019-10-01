Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГАСК усилит контроль за деятельностью территориальных органов

Будут проверять соблюдение установленных процедур и наличие жалоб.

ГАСК усилит контроль за деятельностью территориальных органов
Фото: ГАСК

Новый руководитель Госархстройинспекции Александр Строкач по поручению премьера усилит контроль за деятельностью территориальных органов ГАСК. Об этом сообщается в пресс-центре ведомства.

«Сегодня ГАСК будет мониторить работу структурных подразделений по ключевым показателям - это соблюдение установленных процедур, наличие жалоб со стороны субъектов градостроительной деятельности и общественности, общая градостроительная ситуация в областях и сопоставление ее с действиями должностных лиц. По результатам анализа будут приниматься управленческие решения», - отметил и.о. главы ГАСК.

Особое внимание территориальные органы должны будут обратить на соблюдение предусмотренных законодательством сроков при регистрации разрешительных документов на строительство.

В частности, по объектам незначительного класса последствий, информация о начале строительных работ должна вноситься в Единый реестр своевременно - в пятидневный срок. Аналогично в срок должна рассматриваться полнота данных, внесенных в декларации о готовности объектов к эксплуатации.

Недопустимыми являются случаи затягивания сроков рассмотрения документов и на строительство объектов со средними и крупными последствиями, так же как и вымогательство непредвиденной законом документации или необоснованные неоднократные отказы в выдаче разрешений или сертификатов.

Строкач также отметил, что сегодня уже стабилизировано работу разрешительного департамента ГАСК, где были проведены первые кадровые изменения.

Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский приказал провести кадровую перезагрузку шести государственных органов, которые он считает самыми коррупционными. Речь о Госгеокадастре, Госгеонедрах, Госархстройинспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также