Новый аккумулятор зимой – роскошь или необходимость?

Опытные водители знают, что сильный мороз и проблемы с запуском автомобиля – это, по сути, синонимы. Именно в зимний период времени необходимо купить авто аккумуляторы с высоким пусковым током. Только в этом случае не нужно будет тратить часы на запуск двигателя, без перерыва «издеваясь» над стартером.

Зачем нужен мощный аккумулятор зимой?

Чтобы стартер смог повернуть коленвал холодного двигателя, АКБ необходимо отдать больше тока, чем в летний период времени. При этом нельзя сразу начинать повторную попытку запуска, а только через несколько минут. На морозе аккумуляторной батарее нужно времени, чтобы восстановить напряжение. При этом в холодное время года при запуске батарея разряжается достаточно быстро, что является дополнительной проблемой для автомобилиста.

Довольно часто водители, стремясь быстро запустить замерзший на сильном морозе двигатель, начинают беспрерывно крутить стартер раз за разом, а это приводит к полной разрядке или повреждению источника питания. В некоторых случаях он «погибает» - пластины на батареи, не выдерживая сильных нагрузок, начинают осыпаться, следовательно, необходимо покупать новый АКБ. Избежать всего этого позволяет источник питания повышенной мощности. Чтобы окончательно убедиться в необходимости мощного аккумулятора на зиму, рассмотрим несколько фактов:

если на улице минусовая температура, то любой свинцово-кислотный аккумулятор становится меньше по емкости на 20-30%, зависимо от возраста АКБ;

даже полностью заряженный аккумулятор на морозе имеет ниже напряжение на клеммах – они снижаются с 12,7 до 12,4 В, а это в десятки раз увеличивает уровень саморазряда;

зимой много слякоти, которая может попадать под капот на клеммы – они усложняют процесс запуска и стандартного АКБ может не хватить. Также их нужно стабильно чистить;

при коротких поездках по городу и при включенном кондиционере аккумулятор фактически не заряжается, т.к. он не успевает компенсировать свои затраты.

Все это способствует тому, что даже полностью рабочий стандартный аккумулятор может подвести вас в ответственный момент. Это не говоря уже о подуставших аккумуляторах, которые пережили не одну зиму. При выборе АКБ, необходимо отдавать предпочтение только проверенным брендам с повышенным пусковым током. Но рассмотрим с вами, как не испортить новый купленный аккумулятор.

Что нельзя делать зимой с аккумулятором?

Заводить автомобиль и греть на холостых оборотах. Вы гарантируете своему АКБ быструю и не мучительную «смерть».

Ездить на севшем аккумуляторе. Вы сможете испортить не только сам источник питания, но и генератор.

Сразу ставить на зарядку. Если вы принести аккумулятор домой для подзарядки, необходимо дать ему 5 часов отогреться, либо он треснет или взорвется.

Оставлять на морозе разряженный АКБ. В результате вода в электролите замерзнет, а пластина из свинца осыплется, приведя его в негодность.

Если купить аккумулятор в надежном магазине, отдав предпочтение проверенному бренду и правильно выбрав АКБ для зимы, вы сможете навсегда забыть, как это пол нескольку часов заводить аккумулятор, опаздывать на важные встречи и просто мерзнуть вместе с автомобилем на сильном морозе.