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Полиция установила вандала, испортившего надгробия погибших бойцов АТО в Мене

Задержанным оказался трижды судимый житель Сновска. 

Фото: cn.npu.gov.ua

Сотрудники полиции установили вандала, который в ночь на 21 сентября закрасил портреты на надгробиях погибших бойцов АТО на кладбище в Мене (Черниговская область). Им оказался ранее судимый житель Сновска, который в личных разговорах "выражал неуважение к Революции Достоинства и антитеррористической операции, погибших героев называл предателями".

Об этом говорится на сайте полиции Черниговской области.

Во время обыска у него нашли одежду и нож со следами краски, также есть показания свидетелей, видевших мужчину на кладбище ранее в тот день.

Мужчине сообщили о подозрении в надругательстве над могилами (ч.3 ст.297 Уголовного кодекса).

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