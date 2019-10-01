Температура воздуха в сентябре превысила климатическую норму на два градуса

Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла + 31,3 ° С.

Температура воздуха в сентябре в этом году превысила климатическую норму на 2,0 ° С. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

«Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 18 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15,0 ° С», - сказано в сообщении.

По данным наблюдений обсерватории, среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве составляла + 15,9 ° С, что превысило климатическую норму на два градуса.

В обсерватории отметили, что сентябрь был очень контрастным - среднедекадные температуры первой и второй декад оказались выше климатической нормы на 4,1 ° С и 2,1 ° С соответственно, а третья декада была по-настоящему осенней - ее температура была на 0,3 ° С ниже нормы.

Самым жарким днем было 3 сентября, когда максимальная температура достигла + 31,3 ° С, а самым холодным - 24 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 2,0 ° С.

Кроме того, сентябрь оказался скупым на осадки, на проспекте Науки в Киеве выпало 22 мм осадков, что составляет лишь 47% климатической нормы.

Напомним, август в Киеве также оказался теплее климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха в августе составила 20,7 градусов тепла, что на два градуса выше нормы.

Холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до +12,0 градусов, а жарче всего - 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,0 и оказалась самой высокой за это лето.