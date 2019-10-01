С начала суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил в вечерней сводке.
"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки", - говорится в сообщении в фейсбуке.
Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военных не было.
Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.
Президент Владимир Зеленский на брифинге 1 октября заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.