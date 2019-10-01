С начала суток оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил в вечерней сводке.

"Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия в районах участков разведения сил и средств неподалеку Золотого и Богдановки", - говорится в сообщении в фейсбуке.

Отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди украинских военных не было.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.

Президент Владимир Зеленский на брифинге 1 октября заявил, что в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.