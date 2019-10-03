"Вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали уничтожать калмыцкий".

В российском городе Элиста во время акции протеста против назначения бывшего главаря поддерживаемой Россией террористической группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова митингующие обратились к нему на украинском языке.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

"Хочу обратиться к Трапездникову на ненавистном ему украинском языке... Ви зневажали українську мову, ви знищували українську мову на Донбасі. Ви приїхали в Елісту та Калмикію, щоб знищувати калмицьку мову", - сказал один из участников протеста.

Элиста, Калмыкия, рф. Местные жители обратились на украинском языке к дырявому "трапезнику" - уезжай отсюда. Уровень поддержки на рф дырявых и его образований - 150%)) pic.twitter.com/UBoULNQyDA — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 3 октября 2019 г.

Напомним,в конце сентября депутаты Элистинского городского собрания в Калмыкии (Россия) избрали Трапезникова новым главой администрации.

Трапезников в 2014 перешел на сторону "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года он работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР". После убийства Захарченко, в сентябре 2018 года он около недели занимал должность главаря "ДНР".

Элиста расположена в 500 км на юго-восток от Донецка. Это небольшой город с населением примерно 100 тыс. человек.