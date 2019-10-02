Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки

Самое страшное – то, что мы согласились с выполнением российской "формулы". Дело в том, что письмо было подписано в рамках Минских соглашений, которые согласно отдельным конвенциям, имеют статус обязательных для исполнения.

Партия "Слуга народа" признала: Украина приняла российский вариант формулы "Штайнмайера". Более того, украинскому обществу открыто заявили, что обманывали его на протяжении месяца. Текст, который был согласован, не о порядке проведения выборов, а о признании новой версии Минска, на которой настаивала Россия на протяжении предыдущих пяти лет. Это когда вначале особый статус Донбассу (условная автономия), а затем – контроль над границей. Ах да, главари ОРДЛО уже заявили : Украина контроль не вернёт!

Только что народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко с высокой парламентской трибуны заявил, что Украина согласилась с текстом, который был выдвинут российскими представителями относительно проведения местных выборов на Донбассе и имплементации нового закона об особом статусе. Более того, нам сообщили, что это предложение было выдвинуто на встрече в формате Трёхсторонней контактной группы спецпредставителем ОБСЕ, Мартином Сайдиком, ещё 1 сентября. Поздравляю, нас месяц водили за нос.

Теперь нам говорят: "Это было обязательное условие российской стороны для встречи в Нормандском формате".

Давайте-ка теперь кое-что уточним. Сейчас речь идёт не о каком-то отдельном документе, а о той самой несуществующей "формуле Штайнмайера", которую нам навязала РФ при помощи ОБСЕ. И, как нам сейчас подтвердили в СН, этот документ был сформулирован Россией, о чём LB.ua ранее указывал.

Когда представители монобольшинства говорят: речь всего-навсего идёт о порядке проведения местных выборов и новой редакции закона об особом статусе, они попросту обманывают украинское общество. Так как вся эта российская "формула" привязана к Минским соглашениям. И её, как указал президент, мы готовы имплементировать в тело закона.

На практике это означает, что сначала формируется новый закон об особом статусе оккупированных территорий, далее проводятся выборы под присмотром ОБСЕ, которое нас буквально подставило (следовательно, ждать от них поддержки не приходится). Затем – после того, как РФ там законно поставит свою власть – начинается выведение российских войск и восстановление Украиной контроля над границей.

Фото: EPA/UPG

Впрочем, нет, погодите: ведь лидеры незаконных формирований уже заявили: "никакого восстановления Украиной границы не предусматривается".

Дальше – больше. Снова-таки глава парламентского комитета по вопросам международных отношений заявляет: "В ответ (от Украины) представитель ОБСЕ – не представитель России, не кто-то иной от признанной или непризнанной стороны – получил письмо от представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе о том, что этот текст нас устраивает. Мы с этим согласились".

Во-первых, у меня возникает вопрос: мы действительно в этой ситуации доверяем ОБСЕ – организации, которая в значительной степени финансируется Россией? Кроме того, мы такие наивные, что не можем даже предположить, какие у российских спецслужб наличествуют возможности, и что Москва может себе завербовать любого? Я предполагаю, что в структуре ОБСЕ хватает российской агентуры, которая, кстати, ранее была замечена во время работы миссии в Украине.

Во-вторых, я надеюсь, что украинские дипломаты помнят ратифицированную Украиной Венскую конвенцию о праве международных договоров от 1969 года. Так вот в этом документе чётко указано: договор вступает в действие после подписания его официальным представителем страны-участника. И этим представителем являются в том числе "представители, уполномоченные государствами представлять их на международной конференции или в международной организации, или в одном из ее органов, — в целях принятия текста договора на такой конференции, в такой организации или в таком органе". Второй президент Украины Леонид Кучма чётко подходит под это описание.

Фото: sputnik.by Леонид Кучма после переговоров ТКГ в Минске, 05 июня 2019.

Да, это письмо не было договором, о котором идёт речь в Конвенции. Однако оно было подписано нашим представителем в рамках Минских соглашений. А они подпадают под действия этой Конвенции, которую мы должны выполнять. Это то, за что нас потом возьмут россияне.

Вот почему руководство РФ так радуется и называет это победой.

Что будет дальше? Во время Нормандского формата нас заставят подписать изменённое – согласно этому письму (читай, - мнимой "формуле Штайнмайера") – соглашение, закрепляющее новый порядок выполнения положений Минска. Который вообще для нас вреден.

Пока рано говорить о новой версии закона об особом статусе, который должен разработать и представить парламент. Однако можно поговорить о другом: о начальном элементе безопасности, который из Минска никуда не уберешь. Здесь возникает у меня предельно чёткий вопрос: как поддержавшие Россию европейские страны будут далее трактовать этот компонент? Быть может, они удовольствуются мнимым (с точки зрения РФ) разведением войск в нескольких точках? Подумайте над этим.

Впрочем, это тоже может быть не важным, так как под новым документом в нормандском формате поставят подписи главы государств. И Украина будет обязана выполнять российский сценарий.