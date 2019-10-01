В Перу обострился конфликт между президентом и парламентом

В Перу резко обострилась борьбы за власть между президентом Мартином Вискаррой и парламентом, который контролирует правая оппозиция.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Вечером в понедельник, 30 сентября, Вискарра распустил Конгресс и назначил на 26 января досрочные парламентские выборы. После этого парламент отстранил президента от должности сроком на один год и назначил временным главой государства вице-президента Перу Мерседес Араос.

Политический кризис в Перу был вызван конфликтом вокруг назначения одного из судей Конституционного суда. Вискарра ультимативно требовал от парламента отказаться от номинации на этот пост спорного кандидата, пригрозив распустить Конгресс.

Президент, выступая с телеобращением к народу, заявил, что он хочет реформировать процесс номинации судей, но с парламентом, по его словам, договориться невозможно.

Парламент Перу контролируют сторонники бывшего президента Альберто Фухимори, который правил страной с 1990 по 2000 годы. Конституционный суд в настоящее время рассматривает ходатайство об освобождении лидера оппозиции - дочери экс-президента Кейко Фухимори, которая уже почти год находится в СИЗО по делу о коррупции в бразильском строительном концерне Odebrecht.

Вечером 30 сентября тысячи демонстрантов вышли на улицы городов Перу в знак поддержки Вискарры. В то же время назначенная парламентом временным президентом Мерседес Араос назвала роспуск Конгресса неконституционным.

Напомним, в апреле бывший президент Перу Алан Гарсия застрелился при задержании по делу о коррупции.

в марте в Калифорнии задерживали пьяного беглого экс-президента Перу, 73-летнего Алехандро Толедо. Он был объявлен в розыск по обвинению в коррупции.