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США расширили санкции из-за вмешательства России в выборы

Санкции коснулись людей, компаний и активов, связанных с "поваром Путина" Пригожиным.

США расширили санкции из-за вмешательства России в выборы
Фото: facenews.ua

Соединенные Штаты Америки расширили список санкций в связи с вмешательством в выборы президента 2016 года, в котором США обвиняют Россию.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

Как следует из сообщения Министерства финансов США, в список внесены граждане России Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.

Кроме того, санкции наложены на три юридических лица, зарегистрированных на Сейшельских островах и в Чехии. Это компании Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries.

Утверждается, что все они связаны с деятельностью близкого к российскому президенту бизнесмена Евгения Пригожина и "фабрики троллей".

Под санкции также попала яхта St. Vitamin Pleasure Craft и три самолета, принадлежащих этим компаниям.

Ранее в сентябре США ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива российским военным в Сирии.

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