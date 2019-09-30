В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ

Норвежским властям известно, что российские бойцы действуют на их земле.

На метериковой части Норвегии, а также на принадлежащем ей архипелаге Шпицберген заметили российский спецназ. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на норвежское издание AldriMer.

По данным норвежского издания, спецназовцы проводили разведку местности и изучали ключевые объекты инфраструктуры. Для их развертывания была использована как минимум одна специальная подлодка типа П-650 «Малый», предназначенная для выполнения секретных задач.

Отмечается, что снимки с самолетов-разведчиков, доказывающие российское присутствие, Норвегии предоставили США.

Появление военных на территории Норвегии связывают с учениями, которые РФ проводит в Баренцевом море. Однако на материковой части Норвегии российские спецназовцы действуют под видом штатских. Продолжаются ли секретные операции в данный момент, неизвестно.

Официально Москва и Осло информацию норвежских СМИ не комментировали. Источник норвежского издания, который «занимает центральное место в правительственном аппарате Норвегии» отметил, что норвежским властям известно, что российские бойцы действуют на норвежской земле.

Напомним, 26 сентября в Америке расширили санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC.

В США считают, что Компания Maritime Assistance LLC является подставной компанией предприятия "Совфрахт". Штаты обвиняют "эту компанию в том, что она организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействия осуществлению поставки авиатоплива российским военным, которые воюют в Сирии, поддерживая президента Башара Асада.