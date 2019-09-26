США расширили санкции против РФ

В частности, они санкции введены против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC.

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива российским военным в Сирии. Об этом сообщает министерство финансов США.

"Сегодня Управление финансов и иностранных активов Министерства финансов США ввело санкции против одного юридического лица, трех физических лиц и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, с целью облегчения доставки авиационного топлива российским войскам, которые действуют в Сирии", - сказано в обнародованном сообщении.

В США считают, что Компания Maritime Assistance LLC является подставной компанией предприятия "Совфрахт". Штаты обвиняют "эту компанию в том, что она организовала заговор с целью уклонения от санкций для осуществления платежей и содействия осуществлению поставки авиатоплива российским военным, которые воюют в Сирии, поддерживая президента Башара Асада.

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заверил, что санкции с России будут сняты только после выполнения Минских соглашений.