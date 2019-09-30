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Россия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской

"Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ".

Россия запретила въезд вице-спикеру Сейма Польши Госевской
Малгожата Госевская
Фото: polskieradio.pl

Россия запретила въезд в страну вице-спикеру Сейма Польши Малгожате Госевской.

Об этом она узнала в воскресенье, 29 сентября, при пересечении польско-белорусской границы, передает "Польское радио".

"Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее - что мне запрещен въезд в РФ. Не понятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников", - рассказала Госевская.

Она также отметила, что въезжая в Беларусь, она почувствовала, что к ней "относятся иначе" и даже хотели проверить багаж, несмотря на то, что вице-спикер ехала на автомобиле польского генерального консула из Гродно.

Напомним, Госевская с первых дней активно поддерживала Революцию Достоинства в Украине. После аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе она резко осудила действия Российской Федерации.

В 2016 году Госевская подала в Международный уголовный суд в Гааге доклад о преступлениях России на Донбассе в 2014 году.

В феврале 2017 года она посетила Авдеевку, которая накануне подверглась сильному обстрелу со стороны поддерживаемых Россией боевиков "ДНР".

В августе РФ также отказала во въезде американским сенаторам, поддерживающим Украину.

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