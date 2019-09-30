Трамп обвинил конгрессмена Шиффа в госизмене

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ареста конгрессмена-демократа Адама Шиффа, который в Палате представителей возглавляет комитет по разведке.

По мнению американского лидера, такой арест может произойти из-за "государственной измены" Шиффа. Об этом сообщает Радіо Свобода.

На странице в Twitter Трамп написал, что Шифф придумал "фейковое и ужасное" заявление на слушаниях в Конгрессе и выдал его за слова президента США в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Оно (заявление, - ред.) не имело никакого отношения к тому, что я сказал во время телефонного звонка. Арест за измену?", – написал Трамп в соцсети.

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что конгрессмен-демократ Адам Шифф "полностью исказил" его разговор с президентом Украины. Трамп назвал Шиффа "больным человеком".

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

Телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.