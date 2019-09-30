Зеленский отказался публиковать украинскую стенограмму разговора с Трампом

"Есть нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не собирается публиковать украинскую стенограмму разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, как мне кажется, было бы некорректно публиковать", - сказал Зеленский журналистам во время посещения учений в Национальной гвардии в селе Старое Киевской области, пишет Reuters. Он добавил, что до того, как стал президентом, не был дипломатом, но у него было много подобных разговоров

На прошлой неделе Белый дом обнародовал расшифровку этого разговора, но она была не дословной, а составленной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

На вопрос, будет ли Украина расследовать действия Джо Байдена и его сына Хантера, как просил Трамп, Зеленский ответил, что не "нам нельзя ничего приказывать, мы независимая страна". При этом он добавил, что правоохранительные органы должны расследовать любое дело в случае нарушения закона.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского с Трампом произошел 25 июля 2019 года. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.