Кличко подал в суд на Богдана и Гончарука из-за попытки его уволить

Глава Киевской горадминистрации, мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на главу Офиса президента Андрея Богдана и премьер-министра Алексея Гончарука из-за попытки его уволить. Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на иски, поданные в Окружной административный суд Киева.

В одном иске Кличко требует признать противоправными действия правительства по внесению президенту представления от 4 сентября об его увольнении и просит отменить соответствующее предложение премьера Гончарука.

Аргументирует требования в иске он тем, что "полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского головы составляют пять лет и завершаются не ранее чем 16 ноября 2020 года. Таким образом, учитывая, вышеприведенные положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского головы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года".

Второй иск Кличко подал против руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором отметил, что тот, по его мнению, превысил свои полномочия, когда подал письмо в Кабмин, которое стало основанием рассмотрения правительством представления на увольнение с должности главы КГГА. В исковом заявлении Кличко подчеркнул, что такие вопросы - исключительные полномочия президента и правительства.

"Истец считает действия руководителя Офиса президента Украины Богдана А.И. об обращении в Кабинет министров Украины с письмом о внесении президенту Украины Зеленскому В.А. представления об увольнении Кличко В.В. с должности председателя Киевской городской государственной администрации противоправными и такими, которые совершены последним из грубыми нарушениями Конституции Украины положения "Об Офисе президента Украины", что свидетельствует о превышении ответчиком предоставленных ему полномочий. (...) Положением №436/2019 четко определены полномочия руководителя Офиса президента Украины, среди которых отсутствуют полномочия по инициированию вопроса об увольнении глав государственных администраций, поскольку такие полномочия есть дискреционными и принадлежат исключительно к полномочиям президента Украины и Кабинета министров Украины", - говорится в исковом заявлении.

Адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы Кличко в этих делах, пояснил, что Богдан превысил свои полномочия, а правительство приняло участие в этом правонарушении.

"Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он на один шаг нарушит украинское законодательство. Для того, чтобы предотвратить ситуацию, мы и обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться", - сказал Шевчук.

Напомним, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью венских соглашений между Порошенко и Кличко.