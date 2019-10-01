Трамп просил премьера Австралии помочь дискредитировать расследование Мюллера, - The New York Times

Когда именно состоялся телефонный разговор не сообщается.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном просил его оказать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в поиске информации, чтобы дискредитировать расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что Белый дом ограничил доступ к расшифровке звонка. С его содержанием может ознакомиться лишь небольшая группа помощников президента США. По словам одного из собеседников издания, это напоминает ситуацию со звонком Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому, в связи с которым демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента.

В министерстве юстиции США сообщили, что прокурор Джон Дарем по указанию генпрокурора Барра обратился с запросом к ряду иностранных должностных лиц за помощью в расследовании.

"По просьбе генерального прокурора Барра президент связался с другими странами, чтобы попросить их представить генерального прокурора и мистера Дарема соответствующим должностным лицам", - рассказала пресс-секретарь Минюста Керри Купеч.

Представитель Моррисона заявил изданию, что "правительство Австралии всегда было готово помочь и сотрудничать, чтобы помочь пролить дополнительный свет на рассматриваемые вопросы".

Когда именно состоялся телефонный звонок, не сообщается.

Напомним, в марте 2019 года команда спецпрокурора США Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.