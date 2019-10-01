Сенаторы Конгресса США требуют расследовать связь Клинтон с Украиной

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.

Председатели юридического комитета и комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Чак Грассли и Рон Джонсон потребовали от министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра начать расследование в отношении связей между украинскими властями и предвыборным штабом экс-кандидата на пост американского президента от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года.

Об этом говорится в распространенном письме сенаторов, передает Politico.

"Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии. Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года", - отмечается в документе.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, а если нет, то объяснить им причину.

В письме Грассли и Джонсон рассказали о своем "беспокойстве по поводу того, что факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен".

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон была соперницей Трампа на президентских выборах 2016 года.

Напомним, что в США разгорелся громкий скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля 2019 года. В ходе звонка Трамп просил Зеленского об услуге - расследовать деятельность семьи Джо Байдена в Украине. Сотрудники Белого дома пытались скрыть это и поместили стенограмму разговора в особую засекреченную компьютерную систему.

Из-за разговора с Зеленским Трампу угрожает импичмент.