Макрон встретится с Сенцовым в Страсбурге, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским режиссером, бывшим российским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Встреча запланирована на вторник, 1 октября, в Страсбурге в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Также программой визита в Страсбург предусмотрено, что Макрон обратится к делегатам ПАСЕ и ответит на вопросы.

Президент Франции также примет участие в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы, которые пройдут на самом высоком национальном и международном уровне в Страсбургской опере. На церемонию приглашены около 1200 высоких гостей.

Напомним, Олег Сенцов находился за решеткой по надуманным обвинениям с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. Россия отпустила его в рамках обмена 35 на 35 7 сентября 2019 года.