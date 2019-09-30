Комитет Рады рекомендует принять законопроект об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда

Истцу будет запрещено подавать жалобу, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять в целом законопроект №1026 об ограничении права граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают "Українські Новини".

Законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским, вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда. Так, истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Напомним, 12 сентября Рада приняла в первом чтении ограничение права граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда. Президент Зеленский также предлагает сократить состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 августа.