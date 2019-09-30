Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров с 2020 года увеличить государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает пресс-службы президента.

Согласно указу президента №721 от 30 сентября, Кабинет Министров должен принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

Также правительство до 1 декабря текущего года должно представить Президенту предложения относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, а также подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

"С учетом положений конвенции Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав и внести законопроект в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

30 сентября в Украине отмечается День усыновления.

Напомним, за 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот.