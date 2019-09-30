Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
ГлавнаяПолитика

Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот

30 сентября в Украине отмечается День усыновления.

Зеленский поручил Кабмину увеличить соцпомощь для детей-сирот
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров с 2020 года увеличить государственную социальную помощь для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщает пресс-службы президента.

Согласно указу президента №721 от 30 сентября, Кабинет Министров должен принять меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.

Также правительство до 1 декабря текущего года должно представить Президенту предложения относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, а также подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.

"С учетом положений конвенции Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав и внести законопроект в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

30 сентября в Украине отмечается День усыновления.

Напомним, за 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также