Дело командира киевского "Беркута" за разгон акции против приговора "васильковским террористам" ушло в суд

В драке между активистами Майдана и "беркутовцами" 10 января 2014 пострадали 11 граждан, двое народных депутатов и журналист.

Завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира роты ПМОП "Беркут" при ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Об этом информирует пресс-служба управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Командира "Беркута" подозревают в превышении власти с применением насилия во время проведения акции протеста возле Киево-Святошинского районного суда 10 января 2014 года. Тогда о телесных повреждения заявили 11 граждан, двое народных депутатов и журналист.

"Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171 УК Украины (превышении власти, умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов)", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 января 2014 у здания Киево-Святошинского районного суда, где был вынесен приговор по делу "васильковских террористов", произошла драка между активистами Майдана и сотрудниками спецподразделения "Беркут". Противостояние продолжалось около получаса, пострадали около двух десятков человек. В одной из стычек удар по голове получил Юрий Луценко, после чего попал в реанимацию.