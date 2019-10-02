Россия пытается продать Украине фейковый газ. При чем здесь Байден?

Когда в Соединённых Штатах обсуждали Украину , Эмират Катар проворачивал крупную сделку в EC и ссорился с Саудовской Аравией. Все три сентябрьских события связаны между собой. Речь идёт о рынке сжиженного природного газа – LNG. Сейчас он разделён между двумя глобальными экспортными картелями. Один из них координируется Москвой и Дохой (столица Катара, – LB.ua). Ныне эти игроки пытаются создать свой, карманный "газовый ОПЕК". Им противостоят США и их партнёры. Однако, в ключе последних событий, Украину и здесь без внимания не оставили.

Фото: Fluxys LNG терминал в Зебрюгге

Игра в европейские ворота

4 сентября Эмирату Катар значительно усилил свои позиции на газовом рынке Европы. Катарская государственная компания QTL сообщила о достижении соглашения с бельгийской Fluxys LNG об аренде на 40 лет мощностей портового LNG терминала в Зебрюгге. Бельгийский терминал по перевалке сжиженного природного газа на протяжении десятилетий являлся главной осью трансформации газового рынка Европы, которая проводит все больше контрактов по импорту LNG и уменьшает рыночную долю традиционных трубопроводных поставок.

Вхождение одного и ключевых европейских газовых терминалов в орбиту Эмирата Катар повлекло за собой заметные внешнеполитические осложнения для этой страны. Сразу после этой сделки Катара и Бельгии, 7 сентября, Саудовская Аравия полностью разорвала дипломатические и консульские отношения с Катаром. Дипотношения между этими странами ранее были частично разорваны 5 июня 2017 года.

Тогда в катарском МИД отметили: "Решение стран Персидского залива о разрыве отношений «является необоснованным и основано на ложных и безосновательных утверждениях. Цель ясна, и она заключается в установлении контроля над государством".

Фото: UA Regnum

Напомню: квартет государств Персидского залива во главе с саудитами отозвали послов, объявив сухопутную и авиатранспортную блокаду Эмирата Катар. Большинство арабских стран заявили: Эмират является проводником региональной проиранской и пророссийской внешней политики.

РФ создаёт глобальный газовый синдикат

Нынешний прорыв Катара на газовый рынок ЕС и ужесточение блокады со стороны Саудовской Аравии – лишь верхушка айсберга. Удар по новоявленному катарскому сателлиту Ирана и РФ был нанесен вначале 2019 года, когда экспортеры LNG начали разделяться на два газовых экспортных синдиката.

Более старый картель после начала войн в Сирии и Украине начал испытывать затруднения с расширением сбыта. Этому синдикату с каждым годом стало все сложнее гарантировать государствам-членам устойчивые цены экспорта. Более молодой по времени создания картель тянет одеяло на себя и стремится увеличить свою долю в мировой добыче газа, наращивая внешние рынки сбыта.

Первая организация – созданный в январе в Каире по инициативе Египта и Израиля молодой “мини-картель”, East Mediterranean Gas Forum EMGF. Кроме инициаторов в клуб вошла Администрация Палестинской Автономии (с правами на часть шельфа государства Израиль), а также Италия и Иордания. В своей деятельности EMGF пользуется всемерной поддержкой ЕС и пытается максимально насытить источниками газа “Южный газовый коридор ЮГК”.

Фото: insidearabia.com East Mediterranean Gas Forum в Каире, январь, 2019

Второй экспортный синдикат был создан в 2008 году в Москве по инициативе Ирана и Катара – Gas Exporting Countries Forum, GECF. Его российская пресса с нескрываемой гордостью именует не иначе как “Газовый ОПЕК”. С различной мерой активности, в этот клуб входят 12 государств-членов (РФ, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Алжир, Венесуэла, Боливия, Египет, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея и ОАЭ). Кроме того, еще семь стран имеют статус наблюдателя в GECF (это Норвегия, Казахстан, Ангола, Ирак, Оман, Азербайджан, Перу).

8-10 сентября в столице ОАЭ прошел очередной саммит министров энергетики EMGF. Там удалось согласовать ключевые положения энергетической безопасности. Правда, истинными выгодополучателями от работы синдиката стали РФ и Катар. В то время как интересы остальных членов “Газового ОПЕК” часто не учитывались.

Терминал в Зебрюгге активно используется компаниями РФ для продвижения экспортных проектов в российской и в международных зонах Арктики. С оглядкой на них, сделка QTL\Fluxys может создать впечатление что Эмират Катар и РФ взялись за совместную работу. Но краткий экскурс в историю “Газового ОПЕК” показывает: для такого сценария у сторон вряд ли хватит положительного опыта.

Фото: oilandgaspeople.com LNG терминал в Зебрюгге

Между Катаром и Ираном в РФ выбрали… слабого

Иран, в отличие от Катара, не получил от членства в картеле какого-либо преимущества в виде существенного расширения своего экспорта. Но зато умудрился потратить огромные деньги впустую. К 2017 году, когда Иран и Катар сняли мораторий c освоения новых блоков общего месторождения Парс, иранцы потратили на эти блоки и инфраструктуру более $60 млрд. Не менее $18 млрд из этой суммы были выделены на новый внутренний газопровод IGAT-9, направленный на РФ и ЕС. Его гигантские мощности простаивают. И подобно российскому BlueStream в Турции, этот газопровод может стать еще одной самой знаменитой “пустой трубой” в мире.

Пока что затмить финансовые провалы Ирану помогают зарубежные военные операции в Йемене и в Сирии. Они глушат неминуемый социальный протест. Но что будет, когда громоотвод поломается?

Можно найти много причин, из-за которых иранцы ничего не получили на выходе. Но одна из них лежит на поверхности. Всё дело в том, что всемогущий "Газовый ОПЕК" слабо работал. A если он и работал, то, скорее, на интересы Катара и РФ, а не Ирана.

Например, в РФ изображали, что пытаются предоставить Ирану многосторонние компенсационные механизмы, которые сбросят санкционные риски. Одним из таких механизмов была инициатива о фальшивых поставках иранских энергоресурсов в ЕС и Украину под видом российских. Но такие усилия не принесли Ирану ощутимой пользы. В итоге темпы роста его экспорта трубопроводного и сжиженного природного газа ныне выглядят предельно скромно.

Фото: International Business Times

“Бартер” персидского 3алива на Арктику

Кроме проваленного компенсационного направления, "Газовый ОПЕК" практически не прикладывал усилия по переговорам с США и ЕС в вопросе смягчения санкций против Ирана. Пока в Тегеране пытались обойти санкции и тратили деньги на бесполезные стройки, соседний Катар смог закрепиться на вершине мирового экспорта LNG.

Более в политике двойных стандартов относительно Ирана сработали только газовые компании из РФ. В 2011 году, когда картель только запускался, в Москве за спиной коллег по синдикату провели сметное (feed) решение грандиозной финансовой махинации. Они приглашали корпораций европейские и китайские корпорации под российские проекты Yamal LNG, Arctic LNG 2 и Arctic LNG. И это происходило в условиях, когда партнеры по картелю в Тегеране испытывали санкционные риски.

Напомним, что первоначальная общая стоимость инвестиций в проекты колонизации российской Арктики составляла $124 млрд. Из этой суммы в 2011-19 годы удалось успешно освоить не более $30 млрд. Однако видимый провал выглядит ложным. Почему? Потому что вместо недостающих $94 млрд по суммарному feed расчету инвестиций, за указанный период РФ получила вполне соизмеримые с этой суммой дивиденды на другой ниве, в сфере политики.

Фото: oilprice.com

Такими дивидендами стали рост российского финансового и иного влияния в некоторых странах ЕС, который состоялся в критически неблагоприятных условиях: в процессе наращивания территории РФ методами военных аннексий или условных переворотов в соседних странах.

Впрочем, иранцы так и не поняли: для России в те годы на первом месте были европейские инвесторы, а уж потом война и санкции.

Украина на катарском газе

Катар уже с неприятностями в ключе кооперации с Россией. У этой неприятности есть даже им – Соединённые Штаты.

Американские власти уже более года, как бросили традиционно инертную позицию поддержки портовых LNG проектов в Восточной Европе. И перешли к движениям, которые для экспортеров Эмирата Катар (по крайней мере, в статусе главного картельного партнера РФ), не сулят ничего хорошего.

В Вашингтоне бросили теории и на практике озаботились LNG направлением. В Польше, например, объектом американского внимания стал LNG терминал Свиноуйсьце: он ранее был частично законтрактован компаниями Катара, а ныне имеет уже больше источников. Аналогичное внимание проявляется Вашингтоном в отношении единственного в Греции LNG терминала – Ревитос. На нем сначала 2019 года импорт из США начал вытеснять импорт из Катара.

Фото: EPA/UPG Первый танкер с СПГ прибыл из Катара в терминал порта в Свиноуйсьце, Польша, 11 декабря 2015

Соединённые Штаты не обошли своим вниманием и рынок LNG в Украине. Пока что здесь никто Катар не вытесняет. Однако вашингтонских политиков уже заинтересовало, при каких условиях и кому именно в Киеве в 2017 году компания Frontera Resources Corp., учрежденная одним из госслужащих администрации Клинтона, предлагала НАК "Нафтогаз Украины" проект строительства выносного LNG терминала в порту Южный.

Больший интерес медиа США проявляют к ещё одному расследованию. Выяснению обстоятельств о деятельности предприятий группы украино-кипрской компании Burisma Holdings Ltd. Ее основывали в 2000-е годы бывший министр времен Януковича Николай Злочевский и его погибший партнер Николай Лисин. Как предполагается, они могли выкупать прибрежные земли в порту Южный под строительство несостоявшегося портового терминала в очень интересный период. Возможно, как раз в тот момент, когда в этой компании работал Хантер Байден – сын бывшего вице президента США Джона Байдена.

Для экспортеров Эмирата Катар и РФ подобного рода внимание США означает одно: время безрисковых обменных операций со сжиженным природным газом ушло.