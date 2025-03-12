Цифри невідомі, але проблема є: як, які психоактивні речовини і чому вживають військовослужбовці та ветерани України

У війську психоактивні речовини вживають часто для покращення фізичних і ментальних якостей, щоб вижити, тоді як у ветеранів, навпаки — щоб асимілюватися або забутися в цьому світі.

З інтерв’ю соціологів із психологом

Тема залежності від психоактивних речовин у нас досі табуйована. Хто сміє сказати, що в українському війську є проблема з наркотичними речовинами? Цю проблему на офіційному рівні стараються не помічати, замовчувати, уникати як чогось незручного й не на часі. А проблема є. І саме з любові та вдячності до захисників про неї треба говорити, аби шукати рішення.

12 березня в Україні презентували дослідження наркозалежності в Силах оборони. Соціологи провели глибинні інтерв’ю з лікарями цивільних медзакладів і військових шпиталів, бойовими медиками, із психологами, зокрема військовими психологами, які мають безпосередній досвід роботи з військовими й ветеранами (-нками), які мають досвід вживання психоактивних речовин (ПАР) або наркозалежність.

«Цієї проблеми не уникала жодна армія світу, — каже Вікторія Тимошевська, виконавча директорка БФ «Здорові рішення». — Ця залежність не від того, що комусь захотілося чи сумно було в армії. Це часто вимушена ситуація, щоб виконати бойове завдання чи впоратися з наслідками виконання бойового завдання».

Фото: Ірина Андрейців Ірина Маркевич

«Це велика проблема, яка ніяк не зменшує героїзму і зусиль, які докладають захисники, щоб зберегти життя», — додає Ірина Маркевич, психологиня, представниця Ізраїльської коаліції психологів і психотерапевтів для роботи з травмою в Харківській області.

LB.ua переповідає найважливіші висновки дослідження з коментарями фахівців. Дослідження на замовлення БФ «Харків з тобою» провело ГО «Дослідницьке бюро "Соціологіст"» у рамках реалізації проєкту «Наркозалежність в Силах оборони України: вивчаємо ситуацію» за підтримки БФ «Здорові рішення». Важливий нюанс: дослідження якісне, а не кількісне, тобто масштабу вживання в цифрах тут немає.