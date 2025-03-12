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Екслідер Філіппін Дутерте вилетів до Гааги після арешту

79-річний Дутерте оскаржив своє затримання, але чинний президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що країна виконує свої юридичні зобов'язання.

Екслідер Філіппін Дутерте вилетів до Гааги після арешту
Фото: EPA/UPG

Літак, на борту якого перебував колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, вилетів з Маніли після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер, звинувачуючи його у злочинах проти людства через його смертоносну “війну з наркотиками”, пише BBC.

Його затримала поліція невдовзі після прибуття в міжнародний аеропорт столиці з Гонконгу у вівторок вранці.

79-річний Дутерте оскаржив своє затримання, але за кілька годин був на чартерному літаку, який прямував до Гааги в Нідерландах, де засідає МКС. Чинний президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що країна виконує свої юридичні зобов'язання.

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За час перебування Дутерте на посаді тисячі дрібних торговців наркотиками, споживачів та інших були вбиті без суду.Маркос сказав, що його попереднику будуть пред'явлені звинувачення, пов'язані з “кривавою війною Дутерте з наркотиками”.

“Інтерпол попросив допомоги, і ми виконали. Це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, ‒ сказав президент Маркос на пресконференції.

Донька Дутерте Сара, яка заявила, що супроводжуватиме його в Гаазі, є віцепрезиденткою і політичною суперницею Маркоса. Вона назвала арешт є переслідуванням.

  • Родріго Дутерте не вибачився за свою жорстоку боротьбу з наркотиками, унаслідок якої вбили понад 6000 підозрюваних, коли він був президентом з 2016 по 2022 рік, а до цього ‒ мером міста Давао.
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