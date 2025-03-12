Екслідер Філіппін Дутерте вилетів до Гааги після арешту

79-річний Дутерте оскаржив своє затримання, але чинний президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що країна виконує свої юридичні зобов'язання.

Літак, на борту якого перебував колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, вилетів з Маніли після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер, звинувачуючи його у злочинах проти людства через його смертоносну “війну з наркотиками”, пише BBC.

Його затримала поліція невдовзі після прибуття в міжнародний аеропорт столиці з Гонконгу у вівторок вранці.

79-річний Дутерте оскаржив своє затримання, але за кілька годин був на чартерному літаку, який прямував до Гааги в Нідерландах, де засідає МКС. Чинний президент Фердинанд Маркос-молодший заявив, що країна виконує свої юридичні зобов'язання.

За час перебування Дутерте на посаді тисячі дрібних торговців наркотиками, споживачів та інших були вбиті без суду.Маркос сказав, що його попереднику будуть пред'явлені звинувачення, пов'язані з “кривавою війною Дутерте з наркотиками”.

“Інтерпол попросив допомоги, і ми виконали. Це те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, ‒ сказав президент Маркос на пресконференції.

Донька Дутерте Сара, яка заявила, що супроводжуватиме його в Гаазі, є віцепрезиденткою і політичною суперницею Маркоса. Вона назвала арешт є переслідуванням.