Директор ЦРУ провів розмову з керівником зовнішньої розвідки Росії

Невідомо, чи говорили вони про припинення вогню в Україні.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф учора провів телефонну розмову з керівником російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним, пише Times із посиланням на інформагентство Росії. Незрозуміло, чи під час розмови йшлося про припинення вогню, на яке погодилася Україна під час перемовин з американською делегацією.

Розмова стосувалася співпраці між агентствами та кризового менеджменту. Росіяни стверджують, що сторони домовилися про регулярні контакти для зниження конфронтації.

Учора президент США Дональд Трамп анонсував нову розмову з Володимиром Путіним. За його словами, він може поговорити з ним уже цього тижня. Також Трамп сказав, що представники США зустрінуться з Росією сьогодні або завтра.

Штати збираються презентувати росіянам план припинення вогню на 30 діб з можливістю подальшого продовження. Україна на це вже погодилася, і тепер вибір за Росією.