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Проросійському кандидату остаточно заборонили участь у виборах президента Румунії

Келін Джорджеску програв апеляцію до Конституційного суду.

Проросійському кандидату остаточно заборонили участь у виборах президента Румунії
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Румунії одностайно відхилив скаргу проросійського політика Келіна Джорджеску на заборону балотуватися на повторних виборах президента країни, що мають відбутися у травні.

Як пише BBC, служителі Феміди залишили чинним рішення центрального виборчого бюро, відповідно до якого Джорджеску не відповідає юридичним вимогам до кандидатів у глави держави через "порушення зобов'язання захищати демократію"

Сам політик через соціальні мережі відмовився закликати прихильників до будь-яких протестів чи радикальних дій. Він попросив "продемонструвати у мирний та демократичний спосіб, що наш вибір має значення" та "зробити так, як підказує совість", обравши іншого кандидата під час голосування. 

Джорджеску став переможцем першого туру виборів, який відбувся у листопаді минулого року, проте згодом результати голосування було анульовано через іноземне втручання. Розвідка виявила масштабну агітаційну кампанію за проросійського політика, організовану Кремлем з використанням соціальної мережі TikTok.

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