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Палата представників США підтримала законопроєкт для уникнення шатдауну

До п'ятниці свою згоду мають надати Сенат та Дональд Трамп.

Палата представників США підтримала законопроєкт для уникнення шатдауну
Конгрес США
Фото: EPA/UPG

Контрольована республіканцями нижня палата американського Конгресу підтримала законопроєкт, відповідно до якого фінансування державних установ зберігається на нинішньому рівні до кінця фіскального року 30 вересня. 

Як пише Reuters, документ запобігає виникненню в США часткового шатдауну - ситуації, коли федеральні органи не можуть продовжувати роботу через відсутність кошторису. Грошове забезпечення після дедлайну у п'ятницю підтримали 217 конгресменів, 213 проголосували "проти". Один демократ та один республіканець пішли всупереч партійним лініям. 

Для уникнення шатдауну до опівночі у п'ятницю законопроєкт також має бути проголосований у Сенаті та підписаний президентом Дональдом Трампом. У верхній палаті Конгресу республіканцям доведеться переконати доєднатися щонайменше 7 політичних опонентів - бюджетні документи потребують 60 голосів, а не простої більшості. 

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