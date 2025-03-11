Президентка Єврокомісії – про переговори у Джидді: ЄС готовий відіграти свою роль у майбутніх мирних переговорах

Фон дер Ляєн вважає переговори України і США у Саудівській Аравії «кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала переговори між Україною і США у Саудівській Аравії.

Як ідеться в дописі очільниці ЄК у соцмережі Х, фон дер Ляєн відзначила, зокрема, пропозицію про угоду щодо припинення вогню та відновлення обміну розвідданими й допомоги у сфері безпеки з боку США.

«Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. М’яч тепер на стороні Росії», - зазначила президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «ЄС готовий відіграти свою роль разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах».