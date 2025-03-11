Президентка Єврокомісії – про переговори у Джидді: ЄС готовий відіграти свою роль у майбутніх мирних переговорах

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала переговори між Україною і США у Саудівській Аравії.
Як ідеться в дописі очільниці ЄК у соцмережі Х, фон дер Ляєн відзначила, зокрема, пропозицію про угоду щодо припинення вогню та відновлення обміну розвідданими й допомоги у сфері безпеки з боку США.
«Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. М’яч тепер на стороні Росії», - зазначила президентка Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що «ЄС готовий відіграти свою роль разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах».
- Україна і США під час переговорів у Джидді 11 березня зробили важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру в Україні, заявили в Офісі президента.
- Україна погодилася на пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Росією. Сполучені Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.
- Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у переговорах з Україною в Саудівській Аравії, сказав, що зараз м'яч на боці Росії.