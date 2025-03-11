Суспільне: на переговорах України і США обговорили пропозицію миру в повітрі та на морі

Під час першого раунду перемовин делегації України і США обговорили українську пропозицію припинити вогонь у небі і на морі. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерело, знайоме з перебігом зустрічі.

Також встигли обговорити угоду про мінерали. Станом на 16:40 тривав другий раунд перемовин.

Перемовини почалися об 11 години за Києвом і тривають досі. Була перерва, а після неї розпочали другий раунд.

Україну представляють голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров. Американська сторона представлена держсекретарем Марко Рубіо та радником з питань нацбезпеки Майком Волцом.

Зустріч у Саудівській Аравії

Спершу медіа писали, що американська делегація, що братиме участь у переговорах з українцями в Саудівській Аравії, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. Однак Віткоффа на переговорах немає. За даними західних ЗМІ, натомість він поїде до Москви на зустріч з Володимиром Путіним.

За даними The Econimist, Україна на цій зустрічі запропонує встановити перемир'я в повітрі та на морі. Якщо США підтримають пропозицію, то наступний крок за Росією, якій доведеться або відкинути погоджений Штатами план, або погодитися і перестати атакувати цивільні цілі з повітря.

Рубіо вважає, що від результатів нинішніх переговорів залежатиме майбутнє військової підтримки України. Її, як відомо, американці припинили постачати минулого тижня.

Поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії мала відбутися ще в лютому і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією, і предметом розмови була Україна. При цьому представників України і її європейських партнерів не запросили. Зеленський розкритикував цей підхід і переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня – щоб не перебувати в одному місці в один час із росіянами. Він сказав, що не хоче, аби партнери могли навіть просто припустити, ніби він домовлятиметься з Росією за їхніми спинами.

Після цього відносини України і США напружувалися дедалі більше. Переговори про угоду стосовно мінералів тривали декілька тижнів, і Штати ставили настільки невигідні умови, що Україна не могла на це погодитися. Американці приписували Україні неіснуючий борг в $350 млрд за ту допомогу, яку надали раніше. Київ же казав, що ця підтримка була надана без зобов'язання її відшкодовувати, а також що загалом сума допомоги була значно меншою, понад 100 млрд. Також Штати хотіли, аби Україна повертала по два долари за кожен один.

Зрештою за декілька раундів переговорів сторонам вдалося досягнути консенсусу. Володимир Зеленський казав, що з документу прибрали поняття українського боргу і відшкодування 2:1. Але документ, про який домовилися – це лише рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду. Після нього потрібно напрацювати ще одну, конкретнішу угоду, яка потребуватиме ратифікації Верховою Радою. Документ мали підписати українські урядовці та представники США під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому наприкінці лютого. Але поїздка закінчилася скандалом.

Україна сигналізувала про готовність підписати угоду і продовжувати перемовини зі Штатами, зокрема про закінчення війни. Трамп і його команда натомість звинуватили Зеленського в неповазі і неготовності до укладання угоди про мир, а також тиснули у темі проведення виборів. Тим не менш, контакти між Києвом і Вашингтоном тривали, і зрештою домовилися про зустріч у Саудівській Аравії.