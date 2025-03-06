Зеленський підтвердив відновлення роботи з США і висловив сподівання на змістовну зустріч наступного тижня

Президент Володимир Зеленський підтвердив намір провести нову зустріч з владою США наступного тижня. Про це він розповів за результатами участі в спеціальному засіданні Євроради, що відбулося нині в Брюсселі, йдеться на сайті президента та в його соцмережах.
Зеленський схвально відгукнувся про план переозброєння Європи, який, зокрема, включає і нарощування виробництва в Україні. Він висловив вдячність за усю підтримку.
"Я вдячний за всю підтримку, і українці дійсно цінують, що в час таких великих емоцій у світовій політиці європейська цілісність зберігається і Європа дійсно намагається робити правильні речі. Тим часом українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня у нас буде змістовна зустріч", – сказав він.
- Газета Daily Mail повідомила про те, що наступного тижня Володимир Зеленський у супроводі французького колеги Еммануеля Макрона і британського прем'єр-міністра Кіра Стармера збираються поїхати до Вашингтона. У французькому уряді підтвердили намір Макрона здійснити такий візит, а в Єлисейському палаці – заперечили.
- Попередня поїздка Зеленського до США, що відбулася минулої п'ятниці, закінчилася звинуваченнями Дональда Трамп і Джей Ді Венса в "неготовності" до миру і неповазі.