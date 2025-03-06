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Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. В Єврораді назвали цілі зустрічі

Ціллю нинішньої зустрічі є розбудова європейської безпеки.

Зеленський прибув до Брюсселя на саміт ЄС. В Єврораді назвали цілі зустрічі
Антоніо Кошта, Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де нині стартує саміт лідерів країн Євросоюзу. Його зустріли президент Євроди Антоніо Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У виступі перед пресою Кошта сказав, що Зеленський завжди є дуже бажаним гостем. Він додав, що ціллю нинішньої зустрічі є розбудова європейської безпеки.

"Місяць тому в нас був дуже важливий брейнштормінг, а сьогодні ми тут, щоб ухвалювати рішення і постачати", – сказав він. 

Кошту додав, що йтиметься про оптимізацію витрат на власні оборонні можливості. Він підкреслив, що безпека Європи невіддільна від безпеки України. 

"Міцна європейська оборона покращить оборону України. І міцні здібності української оборони також дуже важливі для покращення нашої власної безпеки", – додав Кошту.

Він запевнив Володимира Зеленського, що ЄС буде разом з Україною і надалі, і що в майбутньому Україна стане членом ЄС. 

Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європа зіткнулася з небезпекою. Тож вона повинна захищати себе і допомогти в цьому Україні, щоб досягнути справедливого і тривалого миру.

"Ми хочемо миру через силу. Ось чому я презентую сьогодні лідерам ReArm Europe план", – сказала вона.

Цей план допоможе інвестувати в оборонну галузь України та покращити власні спроможності. 

"Ми озброюємо ЄС, але також і Україну", – пояснила президентка Єврокомісії.

Володимир Зеленський подякував за такий потужний сигнал підтримки. 

"Ми дуже вдячні, що ми не самотні. І це не лише слова. Ми відчуваємо це. Це дуже важливо, ви дали потужний сигнал українським людям", – додав він. 

  • Участь Зеленського в саміті лідерів ЄС відбувається на тлі зусиль Європи посилити підтримку українців та покращити власні оборонні спроможності. Зусилля активізували на тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона, а також сигналів з американської адміністрації про те, що Штати більше не хочуть гарантувати оборону тих держав НАТО, які не досягають цільових витрат оборонних витрат. 
  • Угорщина очікувано виступає проти подальшої підтримки України. 
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